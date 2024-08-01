توقيع بيان التجارة الحرة بين الخليج وإندونيسيا

وقع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي ووزير التجارة الإندونيسي ذو الكفل حسن، على البيان المشترك لانطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين.
وأكد الجانبان الخليجي والإندونيسي أن توقيع البيان؛ سيفضي إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وإندونيسيا، التي من شأنها أن توفر الأسس القيمة لتوسيع التجارة والاستثمار وتحقق تعاوناً أكبر بين الجانبين، كما أنها تؤطر التشريعات والقوانين والإجراءات التي تحكم الاستثمارات بين الجانبين وتضع آليات تنفيذها وتقدم فرصاً وظيفية جديدة.
وعلى هامش التوقيع بالعاصمة جاكرتا، شدد البديوي وذو الكفل حسن، على أهمية زيادة التعاون بين مجلس التعاون وإندونيسيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة.
وقال البديوي إن توقيع البيان المشترك يأتي تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس في تعزيز علاقات دول المجلس مع شركائها الدوليين، وتأتي إندونيسيا كإحدى أولويات مجلس التعاون في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، والتي تعبر عن رغبة كلا الجانبين في تعزيز العلاقات المميزة القائمة بينهما وخاصةً الاقتصادية.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وإندونيسيا ستكون كذلك منصة مهمة لتحقيق الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون وخططها الاستراتيجية في التنويع الاقتصادي، مؤكداً في الوقت ذاته على أن الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وإندونيسيا ستبدأ خلال عام 2024، وستختتم في غضون 24 شهراً، كما اتفق الجانبان.