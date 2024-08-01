92 مليوناً أرباح المجموعة السعودية بالنصف الأول

حققت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، التي تنتج مواد البنزين والستايرين أرباحا قدرها 92 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2024، مقارنة بخسائر 121 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.
وقالت الشركة في بيان على تداول اليوم (الخميس) إن أرباحها خلال الربع الثاني انخفضت إلى 64 مليون ريال بنسبة 46% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق والذي بلغت فيه 120 مليون ريال.
وأوضحت الشركة أن سبب تحقيق الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع خسائر الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع حصة المجموعة في صافي أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة في الفترة الحالية، بسبب زيادة الكميات المبيعة، بالإضافة إلى تحسن طفيف في أسعار البيع، بالإضافة إلى انخفاض في مصروف الزكاة خلال الفترة الحالية، نتيجة لعكس مخصصات زكوية بقيمة 9 ملايين ريال.وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض حصة المجموعة في صافي أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة في الربع الحالي، نتيجة ارتفاع في تكاليف اللقيم والطاقة، بالإضافة إلى انخفاض في العائد من المرابحات الإسلامية.