تفاهم تمويلي سعودي صيني بـ187.5 مليار ريال

وقع صندوق الاستثمارات العامة 6 مذكرات تفاهم بقيمة تصل إلى 187.5 مليار ريال (50 مليار دولار) مع مؤسسات مالية صينية رائدة، للتعاون في تحفيز تدفق رأس المال المتبادل من خلال تمويل أدوات الدين، وأسواق رأس المال.
وتم توقيع المذكرات مع البنك الزراعي الصيني (ABC)، وبنك الصين (BoC)، وبنك التعمير الصيني (CCB)، وشركة الصين لتأمين الصادرات والائتمان (SINOSURE)، وبنك التصدير والاستيراد الصيني (CEXIM)، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC). ويأتي ذلك كجزء من استراتيجية الصندوق لتعزيز شراكاته المؤسسية على مستوى العالم.
وقال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، ورئيس الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في صندوق الاستثمارات العامة فهد السيف، “إن مذكرات التفاهم الجديدة تعكس عمق العلاقة بين صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسات المالية الرائدة، وتؤكد على التزام الصندوق بتعزيز شراكاته عالمياً.”
وفق “أخبار 24”.