فحص 217 حافلة بعنيزة استعداداً للعام الدراسي

بدأت إدارة تعليم عنيزة اليوم (الخميس)، بالتعاون مع شركة تطوير لخدمات النقل “رافد”، عمليات التجهيز والفحص الشامل لأسطول الشركات المشغلة لخدمات النقل التعليمي في مقرها بمحافظة عنيزة، وذلك للتأكد من جاهزيتها التامة لبدء تقديم الخدمة في مطلع العام الدراسي الجديد 1446هـ.
ويهدف الإجراء لضمان سلامة وراحة الطلاب والطالبات أثناء تنقلهم، حيث سيشمل الفحص جميع جوانب الحافلات، من حيث الصيانة الفنية، وسلامة الأجهزة، وتوفر وسائل السلامة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة.
وستشرف “رافد” على هذه العملية، حيث ستعمل على فحص 217 حافلة ستتولى نقل 9300 طالب وطالبة في التعليم العام، بالإضافة إلى 167 طالبا وطالبة من طلبة التربية الخاصة وذوي الإعاقة.
وفي نفس السياق، ذكر مدير التعليم بالإنابة فهد بن عبد الله العليّان، أن إدارة تعليم عنيزة حريصة على توفير بيئة تعليمية آمنة ومريحة لجميع الطلاب، ويشكل النقل المدرسي جزءًا هامًا من هذه البيئة، ونسعى جاهدين لتوفير أفضل الخدمات لطلابنا، وضمان سلامتهم أثناء تنقلهم. وفق “أخبار 24”.
وأكدت شركة تطوير لخدمات النقل “رافد” التزامها بتقديم خدمات نقل تعليمي عالية الجودة، عبر السعي المتواصل لتطوير خدماتها بما يضمن راحة وسلامة الطلاب، وعبرت عن ثقتها بأن هذا التعاون مع إدارة تعليم عنيزة سيساهم في تحقيق هذا الهدف.