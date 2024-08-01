افتتاح 700 كلم من الطرق بـ6 أشهر

أعلنت الهيئة العامة للطرق افتتاح أكثر من 700 كلم من الطرق خلال النصف الأول من 2024م، وذلك تحقيقاً لمستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.
وشملت الطرق التي تم افتتاحها ازدواج طريق بيشة الخرمة وربطه بطريق الرياض الطائف السريع، حيث تم افتتاح 77 كلم، ليصبح إجمالي الجزء المتاح للحركة المرورية 265 كم، كما تم استكمال ازدواج طريق الليث مكة المكرمة بطول 38 كلم، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه للحركة المرورية عليه 113 كلم.
وتم افتتاح طريق الظهران العقير سلوى مع تقاطعات جديدة بطول 66 كلم، ليصبح إجمالي المسافة المفتوحة للحركة المرورية 250 كلم، كما شمل ازدواج طريق حضن تربة بطول 40 كلم، ليصبح إجمالي الجزء المفتوح للحركة المرورية 90 كم، كما تم استكمال طريق ربط محافظة بلجرشي بالعقيق بـ22 كم، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه من الطريق 38 كم. وفق “أخبار 24”.
وجرى افتتاح طريق جدة مكة المباشر بإجمالي 24 كلم، ليصبح إجمالي الطريق المفتوح للحركة المرورية 52 كلم، إضافةً لافتتاح 24 كلم من الطريق الدائري الثاني بجدة ليصبح إجمالي الأطوال المفتوحة للحركة المرورية 31 كلم، بالإضافة للعديد من الطرق الحيوية والهامة والتي تسهم في خدمة قاصدي الطريق.
يذكر أن هذه المشاريع تم تنفيذها وفقاً لأفضل الممارسات المستخدمة في أعمال التنفيذ، لتسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة المرورية، والتي تستهدف مواكبة الطلب على شبكة الطرق من كل القطاعات الحيوية والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.