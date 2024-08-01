محاكم التنفيذ تصدر 69 ألف قرار إخلاء عقارات

كشفت وزارة العدل عن إصدار محاكم التنفيذ أكثر من 69 ألف قرار تنفيذ إخلاء عقارات خلال العام الهجري المنصرم 1445، بنسبة زيادة تجاوزت 23% مقارنة مع العام قبل الماضي الذي صدر فيه 52.8 ألف قرار إخلاء.
ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة العدل تصدرت منطقة الرياض بعدد طلبات التنفيذ الواردة والمتعلقة بإخلاء العقارات بـ 12,8 ألف طلب، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 9,6 ألف طلب.
وتلقت محاكم التنفيذ في المنطقة الشرقية 5,3 ألف طلب، ومنطقة المدينة المنورة 1.6 ألف طلب، وفي منطقة عسير 875 طلبا، وفي منطقة القصيم 764 طلبا، وفي منطقة جازان 692 طلبا. وفق “أخبار 24”.
واستقبلت محاكم التنفيذ بمنطقة تبوك 559 طلبا، ومحاكم منطقة حائل 331 طلبا، ومحاكم منطقة الجوف 235 طلبا، ومحاكم منطقة نجران 197 طلبا، 134 قرارا، فيما سجلت منطقة الباحة أقل عدد طلبات تنفيذ إخلاء بواقع 88 طلباً.