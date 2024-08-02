صعود النفط بسبب مخاوف إمدادات الشرق الأوسط

صعدت أسعار النفط اليوم (الجمعة)، بسبب مؤشرات النمو المخيبة للآمال في الطلب العالمي على الوقود على إثر المخاوف من تعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، وهي من أهم مناطق الإنتاج.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 79.85 دولار للبرميل بعد انخفاضها 1.5% في الجلسة السابقة، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا أو 0.5% إلى 76.69 دولار بعد انخفاضها 2.1 % أمس (الخميس).
وعلى أساس أسبوعي، تتجه العقود الآجلة لخام برنت إلى الانخفاض 1.7 %، في حين تتجه العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط للنزول 1.1%.
وستكون أربعة أسابيع من الانخفاضات هي أطول سلسلة خسائر لكِلا الخامين القياسيين منذ سلسلة من الخسائر الأسبوعية استمرت سبعة أسابيع وانتهت في أوائل ديسمبر. وفق “أخبار 24”.
وكانت استطلاعات أُجريت أمس (الخميس)، أظهرت ضعف نشاط الصناعات التحويلية الشهر الماضي في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، مما يزيد من خطر ضعف التعافي الاقتصادي العالمي بما يؤثر على استهلاك النفط، فيما يراقب مستثمرو النفط بحذر التطورات في الشرق الأوسط، وسط مخاوف شديدة من تأثر الإمدادات بزيادة التوتر.