“أرامكو” و”الصناعي” تتعاونان لرفع سلامة المنشآت البترولية

تنخرط كل من الهيئة العليا للأمن الصناعي وشركة أرامكو السعودية، في تعاون يهدف إلى رفع مستوى سلامة المنشآت البترولية والصناعية، وذلك بموجب مذكرة تفاهم تعزز التعاون بين الهيئة وأرامكو في مجالات الأمن الصناعي.
ويهدف التعاون المحتمل في هذه المذكرة إلى الإسهام في تنمية رأس المال البشري من الكوادر الوطنية في مجالات الأمن الصناعي الثلاثة (الأمن والسلامة والحماية من الحريق)، وتعزيز تنمية قطاع الأمن الصناعي.
مثّل الهيئة في توقيع المذكرة مساعد محافظ الهيئة للشؤون الهندسية والتراخيص المهندس إبراهيم بن عبدالقادر آل أبوعيسى، فيما مثّل أرامكو السعودية نائب الرئيس وكبير مهندسي منع الخسائر المهندس غسان بن غالب أبوالفرج.
واشتملت أطر التعاون المحتمل على تطوير عدد من المبادرات التعاونية المتصلة بتبادل الخبرات، وتعزيز هوية الأمن الصناعي في المملكة، وتطوير مجالات وفرص التدريب والتأهيل الفني والأكاديمي في مجالات الأمن الصناعي، بما يواكب احتياجات سوق العمل وتعزيز دور المهن ذات العلاقة، إلى جانب تطوير عمليات الأمن الصناعي ومؤشرات قياس الأداء. وفق “أخبار 24”.
وجاء توقيع مذكرة التفاهم في مدينة الرياض، بحضور محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي المهندس عالي بن محمد الزهراني، والنائب الأعلى للرئيس للسلامة والأمن الصناعي في أرامكو السعودية المهندس عبدالله بن علي الغامدي.