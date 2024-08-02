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جديد المحليات > “السرعة الصيفي” يلهب حماس زوار موسم جدة
02/08/2024   10:20 ص

“السرعة الصيفي” يلهب حماس زوار موسم جدة

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جذبت فعاليات مهرجان السرعة الصيفي على حلبة كورنيش جدة، زوار موسم جدة 2024، وسط أجواء حماسية ومثيرة وترفيهية.

ويضم مهرجان السرعة الصيفي الذي يستمر حتى نهاية أغسطس الجاري، سباق السيارات التي يتم التحكم بها عن بُعد ضمن بطولة السعودية لسيارات الدريفت اللاسلكية تحت إشراف الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية، بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل المختلفة وعروض الدراجات النارية المليئة بالإثارة والحماس، إلى جانب عروض السيارات الكلاسيكية والمعدلة.

ويتاح للحضور تجربة الإثارة والتشويق والحماس من خلال إمكانية حجز تجربة جولة السيارات السريعة؛ التي يقودها سائقون محترفون على حلبة كورنيش جدة، التي تبلغ مساحتها 6.175 كيلومتر وتعد أسرع وأطول حلبة شوارع على روزنامة الفورمولا 1 الحالية، وتتضمن العديد من المنعطفات عالية السرعة بإجمالي 27 منعطفاً منها 16 على اليسار، و11 على اليمين. وفق “أخبار 24”.

“السرعة الصيفي” يلهب حماس زوار موسم جدة

جديد المحليات
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