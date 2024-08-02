التقنيات الحديثة دليل الزوار بمعرض المدينة للكتاب

شكلت التقنيات الحديثة بمعرض المدينة المنورة للكتاب 2024، دليلاً مهماً للزوار في تسهيل عملية البحث عن الكتب أو دور النشر المشاركة أو أركان المعرض التي تشهد فعاليات وأنشطة متعددة.
وتنتشر في أرجاء المعرض خرائط تفاعلية يستطيع من خلالها الزائر معرفة مواقع دور النشر والمؤلفين وموقعه الحالي، والتعرف على أماكن المعرض كافة من المسرح العام وأماكن ورش العمل ومنطقة الطفل وما تتضمنه من أركان ومسرح الطفل، وكذلك مناطق أجنحة دور النشر في الأدب والعلوم الإسلامية وأدب الطفل والعلوم والمعارف العامة.
وتتيح الخرائط التفاعلية التي تعمل بتقنية اللمس، الحصول على معلومات تتضمن اسم دار النشر، ورقم الجناح الذي توجد فيه الكتب، والمسافة التي سيقطعها للوصول إلى الدار. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن معرض المدينة المنورة للكتاب يقام على مساحة 20 ألف متر مربع خلف مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويفتح أبوابه للجمهور حتى الخامس من أغسطس الجاري بمشاركة 300 دار نشر ما بين سعودية وعربية ودولية موزعة على 200 جناح.