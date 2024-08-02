تراكم الدهون بالأطراف يسبّب الأمراض التنكسية

كشفت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “سيتشوان” الكورية، أن الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية يرتبط بمعدل تراكم الدهون في الجسم، وخصوصاً في الذراعين والساقين.
وأوضحت الدراسة المنشورة بمجلة “Neurology” العلمية المتخصصة، أنه يمكن التنبؤ بهذه الأمراض عبر قياس تراكم الدهون تحت الجلد، مقارنة بالمقاييس العمومية للعضلات.
وجاءت هذه النتائج بعد تحليل بيانات نحو 413 ألف مشارك، منهم 8224 تأكدت إصابتهم بأمراض تنكسية مثل “باركنسون”، و”الزهايمر”، حيث تبيّن أن المشاركين الذين حافظوا على كتلة عضلية خالية نسبياً من الدهون أقل عرضة لهذه الأمراض بنسبة 26%. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن أكثر من 60 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من الأمراض العصبية التنكسية، مع توقعات بزيادة هذا العدد مع التقدم في السن، حيث تعمل المؤسسات البحثية على تحديد عوامل الخطر لتطوير علاجات وقائية.