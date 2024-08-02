بعثة الفئات السنية للاتفاق تغادر إلى الإسماعيلية

تستعد بعثة الفئات السنية لكرة القدم للمغادرة أمس الخميس الأول من أغسطس إلى مدينة الإسماعيلية في جمهورية مصر لإقامة معسكر إعدادي يستمر حتى الخامس عشر من نفس الشهر. حيث من المقرر أن تخوض فرق الفئات السنية U15 U16 U17 U18 خلال المعسكر ثلاث مباريات ودية لكل فئة مع أندية محلية.
يهدف هذا المعسكر إلى تعزيز العمل الممنهج للفئات السنية استعداداً للمشاركات الرسمية في الموسم المقبل.
يرأس بعثة النواخذة المغادرة إلى الإسماعيلية المدير الفني للفئات السنية الكابتن أحمد الحنفوش ومدير التنسيق الإداري الأستاذ أحمد المدني، بالإضافة إلى مدربي الفئات السنية والمساعدين. وفق “سبورت 24”.