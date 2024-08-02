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02/08/2024   10:21 م

ميزة “الوقت المدرسي” تصل هواتف أندرويد

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وسّعت شركة “غوغل” الأمريكية، نطاق ميزة الوقت المدرسي “School Time” لتشمل الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد، والتي تتيح لأولياء الأمور تقييد وظائف هواتف أطفالهم أثناء الدراسة.

وأوضحت الشركة، وفقاً لموقع “Engadget” التقني، أن الميزة التي كانت مخصصة على ساعتي سامسونغ جلاكسي و”Fitbit Ace LTE” الذكيتين؛ ستعمل الآن على جميع الهواتف والأجهزة اللوحية والساعات الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

وتسهم الميزة الجديدة في تقليل التشتت أثناء التواجد في الفصل الدراسي، كما تساعد أولياء الأمور على منع وصول أطفالهم إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي والبث المباشر وغيرها من التطبيقات التي يتم تحديدها من قبلهم.وفق “أخبار 24”.

كما تعمل على الحد من المكالمات الهاتفية وإشعارات الرسائل من جهات اتصال محددة، من خلال تطبيق “Family Link” المثبت على الهواتف والأجهزة اللوحية للطلاب.

ميزة “الوقت المدرسي” تصل هواتف أندرويد

مال وأعمال
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