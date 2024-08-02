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جديد المحليات > مسبح “أم عنم” وجهة صيفية لزوار حقل
02/08/2024   10:21 م

مسبح “أم عنم” وجهة صيفية لزوار حقل

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يحظى مسبح “أم عنم”، بشعبية كبيرة بين الزوار لموقعه المتميز داخل نطاق محافظة حقل، وقربه من الخدمات مما يجعله وجهة مثالية للعائلات والأفراد.

ويتوافد الزوار للمسبح خلال فترتي الصباح والمساء؛ للاستمتاع بالمياه النقية، والرمال الناعمة، كما أن تدرُج أعماق الشاطئ يجعل منه مقصداً لعشاق رياضة السباحة من مختلف الفئات العمريّة، ويرسم تقوس الشاطئ الذي يمتد بطول 200 متر على شكل هلالي صورة بانورامية لزوار الشاطئ تعكس جمالية متفردة.

وأبدى الزوار حرصهم على زيارة الشاطئ بوصفه نموذجاً حياً للسياحة البيئية، والتي تُلبي الاحتياج الإنساني من الترفيه، والاستجمام، الاسترخاء، واكتساب مهارات السباحة، والتعرف على مختلف الكائنات البحرية وممارسة بعض الأنشطة الترفيهية ومشاهدة المناظر الطبيعية.وفق “أخبار 24”.

‎وتزخر شواطئ محافظة حقل، الممتدة على طول ساحل البحر الأحمر وخليج العقبة بمسافة 28 كلم، بالعديد من الوجهات السياحية الجاذبة للمصطافين خلال موسم الإجازات الصيفية؛ وذلك لما توفّره لروّادها من تجارب ترفيهية تلبي احتياجات مختلف الشرائح العمرية.

مسبح “أم عنم” وجهة صيفية لزوار حقل

جديد المحليات
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