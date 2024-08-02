نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > انخفاض طفيف في أسعار الغذاء العالمية
02/08/2024   10:22 م

انخفاض طفيف في أسعار الغذاء العالمية

+ = -
67

انخفض مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء العالمية بشكل طفيف في شهر يوليو، وفقًا لبيانات صدرت اليوم الجمعة.

وأشارت بيانات مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) للأسعار، إلى أن الزيادات في أسعار اللحوم والزيوت النباتية والسكر عوضت جزئيًا الهبوط في مؤشر الحبوب.

ويتابع المؤشر السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولاً على مستوى العالم، حيث سجل 120.8 نقطة في يوليو، مقارنة بـ121.0 نقطة في يونيو، وتم تعديل قراءة يونيو بعد أن كانت 120.6 نقطة في البداية.وفق “أخبار 24”.

وانخفض المؤشر في يوليو 3.1% عن مستواه قبل عام، ونزل 24.7% عن ذروة عام 2022.

انخفاض طفيف في أسعار الغذاء العالمية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885309180.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com