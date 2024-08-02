انخفاض طفيف في أسعار الغذاء العالمية

انخفض مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء العالمية بشكل طفيف في شهر يوليو، وفقًا لبيانات صدرت اليوم الجمعة.
وأشارت بيانات مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) للأسعار، إلى أن الزيادات في أسعار اللحوم والزيوت النباتية والسكر عوضت جزئيًا الهبوط في مؤشر الحبوب.
ويتابع المؤشر السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولاً على مستوى العالم، حيث سجل 120.8 نقطة في يوليو، مقارنة بـ121.0 نقطة في يونيو، وتم تعديل قراءة يونيو بعد أن كانت 120.6 نقطة في البداية.وفق “أخبار 24”.
وانخفض المؤشر في يوليو 3.1% عن مستواه قبل عام، ونزل 24.7% عن ذروة عام 2022.