نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > الأجواء الغائمة تخيم على طبيعة نجران
02/08/2024   10:22 م

الأجواء الغائمة تخيم على طبيعة نجران

+ = -
66

جذبت الأجواء الغائمة وجريان سيل وادي نجران العائلات للتنزه والاستمتاع بهذا المشهد الآسر الذي يحكي ويصف الطبيعة الخلابة التي تكتنزها منطقة نجران.

وتحظى المواقع التاريخية التي تشتهر بها المنطقة مثل: قصر سعدان، وقلعة رعوم، وجبل أبو همدان، وبيوت الطين القديمة، ومزارع القمح والعنب والنخيل التي تمتد على ضفاف الوادي مع جريان السيل بجذب الأهالي والزوار لقضاء الأوقات الممتعة، والتقاط الصور الجمالية للمكان وتوثيقها من خلال هواتفهم الذكية.

وتضيف نسمات الهواء العليلة الناتجة عن الأجواء المعتدلة مزيداً من البهجة والسعادة في نفوس الزائرين وزيارة المواقع التاريخية التي تعد من كنوز الطبيعة الجذابة التي تحظى بها منطقة نجران مما يزيد جمال المشهد، ويتسابق المصورون لتوثيق جمال المكان من عدة جوانب، مبرزين ما تتمتع به المنطقة من مقومات أثرية وسياحية وتراثية وزراعية.وفق “أخبار 24”.

الأجواء الغائمة تخيم على طبيعة نجران

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885309181.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com