الفالح: نتجه لزيادة استثمارات الصندوق في مصر

أكد وزير الاستثمار خالد الفالح أن المملكة هي أكبر مستثمر في مصر، وتعمل على منح هذه الاستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسّع في استثماراتهم القائمة.
جاء ذلك على هامش اجتماع الفالح مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مدينة العلمين، والذي جرى خلاله بحث العديد من الملفات المشتركة.
وأكد الفالح أن هناك توجّهاً بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في مصر، مشيراً إلى أن المملكة تنظر لمصر كمُكمِّل لها وسوق واعدة، ومنصة مهمة للتصدير لدول المنطقة.
وتطرق الفالح للحديث عن عدد من المشروعات المهمة التي ينفذها المستثمرون السعوديون، شارحًا أهمية التوسع في المشروعات، كما استعرض المجالات التي يعمل بها المستثمرون المصريون بالمملكة.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أكد خلال الاجتماع أن حكومتي مصر والمملكة تعملان خلال الفترة الحالية بشكل جاد على الارتقاء بمعدلات الاستثمارات المشتركة. وفق “أخبار 24”.
وتطرق إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار الفترة الماضية لحل النسبة الأكبر من مشكلات المستثمرين في مصر، وذلك من خلال التعاون مع سفارة المملكة التي لعبت دورًا مهمًا في العمل على حل هذه المشكلات.