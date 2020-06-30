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اخبار رياضية > تفاصيل عرض “الهلال” للتعاقد مع “الحمدان”.. والاستغناء عن هذا الثنائي
30/06/2020   12:28 م

تفاصيل عرض “الهلال” للتعاقد مع “الحمدان”.. والاستغناء عن هذا الثنائي

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كشفت مصادر صحفية، عن عرض جديد قدمته إدارة نادي الهلال، للتعاقد مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عبدالله الحمدان، خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “الوطن”، إن نادي الهلال، عرض على إدارة الشباب، برئاسة خالد البلطان، إحراء صفقة تبادلية، من أجل الحصول على الحمدان.

وأوضحت المصادر أن الصفقة، تضمن انتقال نواف العابد، صانع ألعاب الهلال، إلى الشباب، مقابل تعاقد الفريق الهلالي مع الحمدان الذي يدخل الفترة الحرة من عقده خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتابعت المصادر، أن إدارة الهلال، برئاسة فهد بن نافل، تدرس تسويق عقدي اللاعبين نواف العابد، وعبدالله الحافظ، في تأكيد على عدم استمرارهما مع الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن الحافظ يرغب في العودة لأحد أندية المنطقة الشرقية، في الوقت الذي مددت فيه إدارة النادي عقدي محمد الشلهوب، وصالح الشهري إلى نهاية الموسم بشكل رسمي.

تفاصيل عرض “الهلال” للتعاقد مع “الحمدان”.. والاستغناء عن هذا الثنائي

اخبار رياضية
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