أودع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” 152.2 مليون ريال في حسابات المنشآت المستفيدة من برنامج “دعم التوظيف” في منشآت القطاع الخاص، وذلك عن شهر يونيو وقيمة الدعم بأثر رجعي عن شهر يناير الماضي.
وأوضح “هدف”، أن 101.3 مليون ريال من المبالغ المودعة تمثل قيمة الدعم المالي عن شهر يونيو لـ42,7 ألف مستفيد ومستفيدة بـ6.9 ألف منشأه، و56.9 مليون ريال تمثل قيمة الدعم المالي عن الأثر الرجعي لشهر يناير الماضي.
وأشار الصندوق إلى أنه بذلك يكون قد استكمل إيداع مبالغ الدعم للأثر الرجعي عن الأشهر الماضية، للمنشآت التي أكملت إجراءات التسجيل في التاريخ المحدد لانتهاء فترة التسجيل للاستفادة بأثر رجعي، وهو يوم 10 مايو الماضي.
وكان صندوق تنمية الموارد البشرية أطلق برنامج “دعم التوظيف” ضمن مبادرات الدعم الحكومي التي أطلقها، لتخفيف آثار جائحة “كورونا” على منشآت القطاع الخاص، وضمان استقرارها واستمرار نموها.
وفي ذات السياق، أكد “هدف” استمرار برنامج “دعم التوظيف” في استقبال طلبات التسجيل، بهدف تشجيع التوطين، مبينا أن المنشأة تحصل على دعم إضافي من البرنامج يصل إلى 10% في حال توظيف الإناث.
وفق “أخبار 24”.