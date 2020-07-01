“الوحدة” يقدم عرضاً رسمياً لخطف هداف “الهلال”

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن اهتمام إدارة نادي الوحدة، برئاسة سلطان أزهر، للتعاقد مع مهاجم فريق غلطة سراي التركي، الكولومبي راداميل فالكاو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقدم أحد أعضاء شرف نادي الوحدة، ووفقاً لصحيفة “الوطن”، عرضًا رسميًا للكولومبي “فالكاو”، للانتقال لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الوحداوي، بدايةً من الموسم الجديد.
وأوضحت الصحيفة أن “فالكاو” سيعد إضافة كبيرة لنادي الوحدة في حال إتمام صفقة التعاقد معه، وسيزيد من القوة الهجومية والمنافسة على الألقاب الموسم المقبل.
وترددت أنباء خلال الفترة الماضية، عن رغبة إدارة نادي الهلال في الحصول على توقيع فالكاو، لاقتناعها بأن المهاجم الكولومبي هو البديل الأنسب للفرنسي بافيتيمبي جوميز، مقدمةً عرضاً لحسم صفقته.