تغلبت على صعوباته.. هل يستمر عمل المرأة “عن بُعد” بعد جائحة كورونا؟

تمكنت المرأة السعودية من التأقلم على أجواء العمل عن بعد في ظل جائحة كورونا، متجاوزةً كافة الصعوبات التي واجهتها في بداية الأزمة.
وقالت إحدى السيدات العاملات عن بعد – في تقرير نشرته قناة “الإخبارية” – إنها واجهت في البداية صعوبات تتعلق بتنظيم الوقت بين واجبات العمل واحتياجات بيتها، مؤكدة أنها مع مرور الأيام تمكنت من إيجاد التوازن اللازم بين الأمرين.
وأشارت إلى أن العمل عن بُعد منح المرأة مزايا غير معهودة، ساعدتها على أداء واجباتها العملية والمهنية في أجواء مريحة داخل منزلها وبصحبة عائلتها، مؤكدةً أن المرأة بإمكانها ممارسة الرياضة والطبخ وغيرهما من الأنشطة أثناء أدائها لعملها.وفق “أخبار 24”.
وطرحت قناة الإخبارية سؤالًا في نهاية تقريرها، حول ما إذا كان العمل عن بعد سيكون هو الوتيرة التي قد تسير عليها مختلف القطاعات المهنية بعد انتهاء جائحة كورونا.
فيديو | صعوبات واجهت عمل المرأة السعودية عن بعد أثناء جائحة #كورونا#الإخبارية pic.twitter.com/ku4TbGItEK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 3, 2020