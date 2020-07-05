تستمر لمدة أسبوع.. موجة حر تصل بدرجات الحرارة لـ 50 في بعض المناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد المملكة موجة حارة جديدة، هي الرابعة منذ بداية الصيف الجاري، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 50 درجة.
وقال إن موجة الحر بدأت اليوم وتستمر لمدة أسبوع، مشيرًا إلى أن مطار الملك فهد في المنطقة الشرقية سجل 48.6 درجة، مسجلًا المرتبة الخامسة على مستوى الحرارة في العالم.
وأضاف أن كثيرًا من المدن الشرقية سجلت درجات حرارة مرتفعة مثل الخبر 47 درجة والأحساء 48 درجة والدمام 46، فيما كانت المنطقة الوسطى أقل من مستوى الحرارة في المنطقة الشرقية، حيث سجلت الرياض 45 درجة والخرج 46. وفق “أخبار 24”.
وتوقع أن تكون موجة الحر الجديدة هي الأقوى في صيف هذا العام، مؤكدًا أن ذلك أمر طبيعي في فترة “جمرة القيظ”.
فيديو | عبدالعزيز الحصيني لـ #الإخبارية: نتوقع أقوى موجات الحر من اليوم ولمدة أسبوع pic.twitter.com/KHisl07UIr
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 5, 2020
وفق “أخبار 24”.