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أخبار محلية > “المواصفات”: علامة الجودة على التوصيلات الكهربائية ستدخل حيز التنفيذ 7 أغسطس
05/07/2020   11:17 م

“المواصفات”: علامة الجودة على التوصيلات الكهربائية ستدخل حيز التنفيذ 7 أغسطس

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أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، على قرب موعد الإلزام بعلامة الجودة السعودية على منتجات التوصيلات الكهربائية المصنعة محلياً أو المستوردة كشرطٍ أساسي للسماح بتداولها في السوق السعودي.

وأوضحت أن الإلزام بالعلامة سيبدأ في 7 أغسطس 2020، وذلك استمراراً لجهود تعزيز إجراءات رفع معدلات السلامة والجودة في المنتجات المتداولة بالسوق، مهيبةً بجميع المصنعين والموردين التقدم بطلب الحصول على علامة الجودة لمنتجات التوصيلات الكهربائية عبر الخدمات الإلكترونية في موقعها الرسمي .

وأشارت إلى أن الإلزام بعلامة الجودة يهدف إلى رفع مستوى المتطلبات الفنية للتوصيلات فيما يتصل بمقاومة الاحتراق والاشتعال، ومقاومة الانكسار، إلى جانب تحمل الحرارة وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة في هذا الشأن. وفق “أخبار 24”.

“المواصفات”: علامة الجودة على التوصيلات الكهربائية ستدخل حيز التنفيذ 7 أغسطس

أخبار محلية
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