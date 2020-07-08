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أخبار محلية > “نيوم” توقع عقدا لبناء محطة لإنتاج وتصدير الهيدروجين بقيمة 5 مليارات دولار
08/07/2020   12:39 م

“نيوم” توقع عقدا لبناء محطة لإنتاج وتصدير الهيدروجين بقيمة 5 مليارات دولار

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وقعت شركة “نيوم” عقد شراكة بقيمة 5 مليارات دولار مع شركتي “إير بروداكتس” و”أكوا باور”، لبناء منشأة لإنتاج الهيدروجين الخالي من الكربون وتصديره، بمعدل 650 طنا يومياً، يسهم في الحد من الانبعاث الحراري بمعدل 3 ملايين طن سنوياً.

ويقضي عقد الشراكة أن يكون مقر المشروع الذي يعد الأضخم في العالم في مشروع نيوم، على أن تكون المنشأة جاهزة بحلول عام 2025، ليبدأ الإنتاج والتصدير.

وسينتج المشروع بجانب 650 طنا يوميا من الهيدروجين الأخضر “الخالي من الكربون”، 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، بالاعتماد على تكنولوجيا مثبتة الفاعلية وعالية المستوى. وفق “أخبار 24”.

كما سيجمع بين توليد الطاقة الشمسية والطاقة المستمدة من الرياح بأكثر من 4 غيغا واط وتخزينها، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين، وإنتاج النيتروجين عن طريق فصل الهواء باستخدام تقنية “إير بروداكتس”، وإنتاج الأمونيا الخضراء.

“نيوم” توقع عقدا لبناء محطة لإنتاج وتصدير الهيدروجين بقيمة 5 مليارات دولار

أخبار محلية
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