“تاوامبا” يواصل الغياب.. تطورات جديدة في أزمة اللاعب قد تصل لـ”الفيفا”

أعلن نادي التعاون، اليوم الثلاثاء، استمرار غياب لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الكاميروني ليندر تاوامبا، عن التدريبات، لليوم السابع على التوالي، دون إذن مسبق.
من جانبه، كشف برنامج “الحصاد الرياضي”: “أنباء عن أن نادياً من المملكة كان يفاوض لاعب التعاون تاوامبا قد انسحب من المفاوضات معه”.
وتابع البرنامج: “الأمر الذي جعل تاوامبا يسمح بفتح خط مفاوضات مع نادي إماراتي فاوضه مسبقاً.. وفي حال استمرت الأوضاع الحالية بين تاوامبا و التعاون فمتوقع وصول قضيتهم للفيفا”.
ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التلعاون تحضيراته الميدانية، استعداداً لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفن، مطلع أغسطس المقبل.
وبدأ المران بتمارين لياقية وبدنية في الصالة الرياضية، قبل أن يفرض البرتغالي فيتور كامبيلوس مدرب الفريق تمارين اللعب من لمسة واحدة وسط مساحات ضيقة.
ويستعد سادس سلم ترتيب الدوري، لمواجهة نظيره الفيصلي، 4 أغسطس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري، الذي توقف منذ 13 مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.وفق “أخبار 24”.
وكان عقد اللاعب تاوامبا، قد انتهى منتصف مايو الماضي، الذي كان من المقرر أن يشهد ختام الموسم الرياضي الجاري، لولا توقفه بسبب فيروس كورونا، في وقت لم تعلن إدارة التعاون تمديد عقده حتى نهاية الموسم.
وفي وقت سابق كشف الإعلامي الرياضي محمد الذايدي، أن توامبا توصل إلى اتفاق نهائي مع نادي الشباب، للانضمام إليه في الموسم الرياضي الجديد 2020-2021.