بطلوا مناحة.. “الدويش” ينتقد بعض الإعلاميين بسبب قضايا اللاعبين

أثار الإعلامي الرياضي، محمد الدويش، الجدل بين متابعيه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر تغريدة هاجم فيها بعض الإعلاميين الذين يهاجمون الأندية بسبب القضايا المالية للاعبين.
وقال “الدويش” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ماهذا العويل الذي يمارسه بعض الإعلاميين بحق الأندية السعودية”.
وتابع: “كلّما قامت قضية مالية بين نادٍ ولاعب صفَّ إعلامي القلطة صفين متقابليْن وتبادلا الزعيق والضجيج.. بطلوا مناحة فالقضايا المالية ضد أندية عالمية في قاعة المحكمة الرياضية دون زعيق أو ضجيج!”.
ماهذا العويل الذي يمارسه بعض الإعلاميين بحق الأندية السعودية فكلّما قامت قضية مالية بين نادٍ ولاعب صفَّ إعلاميو القلطة صفين متقابليْن وتبادلا الزعيق والضجيج ؟ .. بطلوا مناحة فالقضايا المالية ضد أندية عالمية في قاعة المحكمة الرياضية دون زعيق أو ضجيج !
— محمد الدويّش (@Aldowayesh) July 8, 2020
وفق “أخبار 24”.