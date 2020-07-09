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أخبار محلية > رسمياً.. استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءي المنع من السفر والحبس
09/07/2020   11:35 م

رسمياً.. استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءي المنع من السفر والحبس

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أعلنت الجريدة الرسمية “أم القرى” أن عدد غدٍ (الجمعة) يتضمن تفاصيل وضوابط قرار استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءي (المنع من السفر، والحبس) الواردَين في المادة 46 من نظام التنفيذ.

وكان مجلس الشورى قد صوّت في شهر أبريل الماضي على القرار، ووافق عليه بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن موضوع الاستثناء، وما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه موضوع الاستثناء بعد طرح التقرير للنقاش قبل التصويت على توصية اللجنة.

ومن المقرر أن يُنشر غدا في الجريدة الرسمية كافة تفاصيل وضوابط وآلية ذلك الاستثناء، والذي وافق عليه مجلس الوزراء بشكل رسمي. وفق “أخبار 24”.

رسمياً.. استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءي المنع من السفر والحبس

أخبار محلية
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