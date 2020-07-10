بدأت شركة البحر الأحمر للتطوير، في تصميم وبناء وتركيب أول “10” مبانٍ سكنية في مدينة الموظفين، وتتكون هذه المباني من شقق سكنية تتألف من “غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم”، بمجموع 288 شقة.
وأبانت الشركة عبر مقطع فيديو، أنه تم نقل الدفعة الأولى من الوحدات السكنية الجاهزة براً إلى موقع الوجهة، ويصل وزن الواحد منها 70 طناً، وذلك بواسطة رافعة عملاقة بسعة 600 طن.
وتُعد الخطوة بداية نحو تطوير المباني الخمسة الأولى، التي ستضم 150 شقة، حيث من المقرر أن تكتمل بنهاية 2020، فيما سيتم استكمال تطوير المباني الخمسة المتبقية الأخرى بحلول نهاية مارس 2021. وسيضم كل مبنى سكني ما بين 24 إلى 30 شقة سكنية.
وتعتبر الشقق السكنية التي يجري تطويرها، جزءا من مدينة الموظفين التي ستحتضن نحو 14 ألف موظف مع افتتاح المرحلة الأولى نهاية 2022.
يشار إلى أنه تم تسليم وتركيب هذه الوحدات بعد تصنيعها بالكامل خارج موقع البحر الأحمر في مصنع جديد تم تأسيسه في محافظة رابغ، ومن المتوقع أن يساهم المصنع في توفير العديد من فرص العمل للمواطنين في المنطقة.
شاهد.. تركيب أول دفعة وحدات سكنية جاهزة في “مدينة موظفي #مشروع_البحر_الأحمر” pic.twitter.com/7axkh5hjkn
— شركة البحر الأحمر للتطوير (@TheRedSeaSA) July 9, 2020