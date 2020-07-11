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أخبار محلية > ما حكم هدايا المعلمين والمعلمات للمديرين تعبيراً عن محبتهم وتقديرهم لهم؟ “الخثلان” يجيب
11/07/2020   11:33 م

ما حكم هدايا المعلمين والمعلمات للمديرين تعبيراً عن محبتهم وتقديرهم لهم؟ “الخثلان” يجيب

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أجاب الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، عن سؤال عن حكم الهدايا التي يقدمها المعلمون والمعلمات لمديريهم تعبيراً عن محبتهم وتقديرهم لهم.

وقال الخثلان في إجابته إنه لا يجوز للمعلمين ولا المعلمات أن يهدوا لمديرهم هدية، لأن تلك الهدية إنما هي لأجل منصب المدير الوظيفي.

وأضاف أنه لما أعطى بعض الناس هدايا لأحد الصحابة وكان يجمع الزكوات قال النبي صلى الله عليه وسلم: “ما بال الرجل نستعمله فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليّ، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيُهدى إليه شيء أم لا”. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن المدير، والمديرة، لو لم يكُن في منصبه لما أُهدي إليه، فلا يجوز لهم قبول تلك الهدايا من هؤلاء المعلمين ما دام المهدى إليه في منصبه.

ما حكم هدايا المعلمين والمعلمات للمديرين تعبيراً عن محبتهم وتقديرهم لهم؟ “الخثلان” يجيب

أخبار محلية
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