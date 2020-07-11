كافأ مواطن سيدة تبيع مأكولات بالشارع بمنحها 5 آلاف ريال، وذلك نظير منحها الزبائن التي لا تستطيع الدفع الطعام دون مقابل.
وحاول مصور الفيديو ممازحة البائعة باختلاق واقعة رفضت فيها منح بعض الأشخاص طعامها مجانًا، غير أنها أصرت على مبدئها الذي تتبعه دومًا، مؤكدة أنها لم ترفض منح المحتاجين مأكولاتها دون مقابل.
وتباينت ردود الفعل المتابعة للفيديو على “تويتر”، حيث أبدى البعض غضبه من تصوير الواقعة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما رأى البعض أن التصوير بات من أهم الوسائل الموثقة للأحداث والتوعية بشكل عام.
وفق “أخبار 24”.