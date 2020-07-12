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أخبار المناطق > حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين على مناطق المملكة
13/07/2020   12:40 ص

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين على مناطق المملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الإثنين أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت أن الحالة تشمل مناطق الشرقية والرياض والمدينة المنورة ونجران ومكة المكرمة والقصيم وحائل، وكذلك على طول ساحل البحر الأحمر، خاصةً الطريق الساحلي.

كما توقعت أن تكون السماء غائمةً جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير، وتسجل الدمام والأحساء وحفر الباطن أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بـ46 درجة مئوية، فيما تسجل أبها وطريف والقريات 21 درجة كأدنى درجات الحرارة في مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين على مناطق المملكة

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