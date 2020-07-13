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أخبار محلية > ‏”الصحة”: أجرينا 2.25 مليون فحص مخبري لـ”‏كورونا”.. ونستكمل المرحلة الثالثة من مبادرة “تأكد”
13/07/2020   6:03 م

‏”الصحة”: أجرينا 2.25 مليون فحص مخبري لـ”‏كورونا”.. ونستكمل المرحلة الثالثة من مبادرة “تأكد”

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أعلنت وزارة الصحة أنها أجرت أكثر من 2.25 مليون فحص ‏مخبري لفيروس (كورونا) المستجد في المملكة، وذلك ‏بالفحوصات المتقدمة بتقنية البلمرة الجزيئية منذ بدء تسجيل أول ‏إصابة وحتى الآن. ‎

وأشارت إلى أن المملكة تُعد من أولى الدول في العالم التي وفرت ‏الفحص المخبري للفيروس، إذ هيأت وجهزت المختبر الوطني ‏بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، بالإضافة لعدد ‏من المختبرات والوحدات المتخصصة؛ ما ساهم في إحداث نقلة ‏نوعية وتجويد في الخدمة.‏

وأوضحت الوزارة أنها نفذت المرحلة الثانية من الفحص ‏الموسع؛ لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس (كورونا) المستجد ‏في المملكة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، من ‏خلال اختبار عينات من الذين قاموا بعمل اختبار (كورونا) عن ‏طريق تطبيق (موعد) لإجراء الفحص عبر المراكز الصحية. ‏وفق “أخبار 24”.‎

وأشارت إلى أنها أطلقت مبادرة عيادات (تطمن)، والبالغ عددها ‏‏239 عيادة في مختلف مناطق المملكة، ‏لخدمة الراغبين في الاطمئنان على صحتهم عند الشعور ‏بأعراض فيروس (كورونا) المستجد من ارتفاع في درجة ‏الحرارة، أو أعراض تنفسية؛ للذهاب مباشرة إلى هذه العيادات ‏دون موعد مسبق. ‏

وبيّنت الوزارة أنها تستكمل أعمال المرحلة الثالثة من مراكز ‏مبادرة (تأكد)، والتي يتم تنفيذها عبر منافذ عدة منها: فحص ‏الأشخاص داخل السيارات عبر مراكز مخصصة، وكذلك ‏الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة للسماح ‏للمواطنين والمقيمين بحجز مواعيد لعمل العينات بأنفسهم عبر ‏تطبيق (صحتي).‏

‏”الصحة”: أجرينا 2.25 مليون فحص مخبري لـ”‏كورونا”.. ونستكمل المرحلة الثالثة من مبادرة “تأكد”

أخبار محلية
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