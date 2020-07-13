‏”الصحة”: أجرينا 2.25 مليون فحص مخبري لـ”‏كورونا”.. ونستكمل المرحلة الثالثة من مبادرة “تأكد”

أعلنت وزارة الصحة أنها أجرت أكثر من 2.25 مليون فحص مخبري لفيروس (كورونا) المستجد في المملكة، وذلك بالفحوصات المتقدمة بتقنية البلمرة الجزيئية منذ بدء تسجيل أول إصابة وحتى الآن.
وأشارت إلى أن المملكة تُعد من أولى الدول في العالم التي وفرت الفحص المخبري للفيروس، إذ هيأت وجهزت المختبر الوطني بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، بالإضافة لعدد من المختبرات والوحدات المتخصصة؛ ما ساهم في إحداث نقلة نوعية وتجويد في الخدمة.
وأوضحت الوزارة أنها نفذت المرحلة الثانية من الفحص الموسع؛ لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس (كورونا) المستجد في المملكة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، من خلال اختبار عينات من الذين قاموا بعمل اختبار (كورونا) عن طريق تطبيق (موعد) لإجراء الفحص عبر المراكز الصحية. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنها أطلقت مبادرة عيادات (تطمن)، والبالغ عددها 239 عيادة في مختلف مناطق المملكة، لخدمة الراغبين في الاطمئنان على صحتهم عند الشعور بأعراض فيروس (كورونا) المستجد من ارتفاع في درجة الحرارة، أو أعراض تنفسية؛ للذهاب مباشرة إلى هذه العيادات دون موعد مسبق.
وبيّنت الوزارة أنها تستكمل أعمال المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة (تأكد)، والتي يتم تنفيذها عبر منافذ عدة منها: فحص الأشخاص داخل السيارات عبر مراكز مخصصة، وكذلك الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة للسماح للمواطنين والمقيمين بحجز مواعيد لعمل العينات بأنفسهم عبر تطبيق (صحتي).