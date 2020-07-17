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أخبار محلية > “التويجري”: منظمة التجارة العالمية في حالة ركود والإصلاح ليس خياراً بل ضروري جداً
17/07/2020   6:22 م

“التويجري”: منظمة التجارة العالمية في حالة ركود والإصلاح ليس خياراً بل ضروري جداً

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قال مرشح المملكة لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة ‏العالمية، محمد التويجري، إنه يتطلع إلى قيادة المنظمة وتنفيذ إصلاحات بتوافق جميع الأعضاء، مبيناً أن المنظمة في حالة ركود والإصلاح ليس خياراً بل ضروري جداً.

وأوضح التويجري أمام المجلس العمومي لمنظمة التجارة، اليوم (الجمعة)، أن العالم يمر بتغيرات كبيرة جداً أثرت على انسياب التجارة، مشيراً إلى أن النظام متعدد الأطراف يخدم الجميع ولكن يتباطأ الآن ولا بد من تحريكه إلى الأمام، لافتاً إلى أن هناك أولويات في التجارة العالمية يجب الاهتمام بها بكل جدية.

وأبان أن دور مدير عام المنظمة هو حلقة وصل بين الأعضاء للوصول إلى تفاهم موحد، كما أن إعادة الثقة في المنظمة يجب أن يكون على رأس أولويات المدير العام القادم، مشيراً إلى أن المؤتمر الوزاري القادم لا بد أن يتبنى منهجية تباحث أكثر حيوية وفاعلية. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن القدرة على الاستجابة للمتغيرات أهم معايير النجاح للمنظمة مستقبلاً، وأنه من المهم العمل المستمر والمكثف مع الأعضاء على جميع الملفات الحالية والمستقبلية، مبيناً أنه يجب ألا يتم التركيز على الخلافات بل على النجاحات وبشكل مستمر.

“التويجري”: منظمة التجارة العالمية في حالة ركود والإصلاح ليس خياراً بل ضروري جداً

أخبار محلية
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