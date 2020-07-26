أعلن تطبيق أبشر عن إتاحة خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين المتواجدين خارج المملكة من أفراد الأسرة أو العمالة المنزلية إلكترونيًا.
وأكد أن من شروط تقديم الخدمة تواجد الشخص خارج المملكة وسريان مدة الإقامة شاملاً مدة التمديد، وعدم مضي أكثر من 60 يوماً على انتهاء تأشيرة الخروج والعودة.
وأوضح أن خطوات الخدمة تتمثل في سداد رسوم التأشيرة عبر خدمة سداد البنكية بقيمة 100 ريال للتأشيرة المفردة و200 للمتعددة عن كل شهر تمديد، والدخول إلى “أبشر” واختيار خدمة المكفولين ثم خدمات التأشيرات واختيار الفرد ومن بعده خيار تمديد التأشيرة.
وفق “أخبار 24”.