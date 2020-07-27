فاتورة مياه لمواطن في مكة بـ36 ألف ريال عن استهلاك عقار باعه.. وشركة المياه ترد

وجد مواطن نفسه مطالباً بسداد فاتورة مياه تبلغ قيمتها نحو 36 ألف ريال، تخص استهلاك عقار كان يمتلكه وقام ببيعه قبل صدور تلك الفاتورة.
وتشير التفاصيل إلى أن المواطن فوجئ بصدور فاتورة باسمه قبل عامين تخص استهلاك عقاره القديم بشرائع مكة المكرمة بمبلغ 33777 ريالاً، لترتفع في الشهر التالي رغم تقديمه شكوى وتصل إلى 35947 ريالاً.
وقال المواطن صالح الحارثي، إن الفاتورة لا يمكن مقارنتها بالفواتير السابقة التي كانت تبلغ أعلى فاتورة منها 1272 ريالاً، كما أن فاتورة الشهر السابق للفاتورة العالية كانت 25 ريالاً.
ونوه وفقاً لـصحيفة “المدينة”، إلى أن الشركة الوطنية للمياه بمكة المكرمة أرسلت ثلاث لجان في أوقات مختلفة للنظر في المشكلة دون أن تجد أي حل، واكتفت فقط بتصوير العداد والمنزل.
بدورها أكدت الشركة الوطنية للمياه بمكة، أنها وقفت على شكوى المواطن واتضح أن الفواتير صحيحة والمديونية المترتبة مستحقة وذلك قبل بيع العقار.