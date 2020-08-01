نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. “الأرصاد”: أمطار على المشاعر المقدسة اليوم.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة
01/08/2020   11:25 ص

بالفيديو.. “الأرصاد”: أمطار على المشاعر المقدسة اليوم.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة

+ = -
625

أوضح المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، أن هناك توقعات بهطول أمطار مصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة عصر اليوم (السبت) على المشاعر المقدسة.  

وقال القحطاني في مداخلة على قناة “الإخبارية”، إن تلك التوقعات تشمل مرتفعات مكة المكرمة ومرتفعات الطائف، على أن تمتد إلى المشاعر المقدسة وشمال العاصمة المقدسة.  

 ونوه إلى أن التوقعات الحالية تشير أيضاً إلى تراوح درجات الحرارة بين 35 إلى 40 درجة مئوية على المشاعر المقدسة خلال فترة الظهيرة، إلى جانب ارتفاع الرطوبة في ساعات المساء.  

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الأرصاد”: أمطار على المشاعر المقدسة اليوم.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885104929.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.