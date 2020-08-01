بالفيديو.. “الأرصاد”: أمطار على المشاعر المقدسة اليوم.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة

أوضح المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، أن هناك توقعات بهطول أمطار مصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة عصر اليوم (السبت) على المشاعر المقدسة.
وقال القحطاني في مداخلة على قناة “الإخبارية”، إن تلك التوقعات تشمل مرتفعات مكة المكرمة ومرتفعات الطائف، على أن تمتد إلى المشاعر المقدسة وشمال العاصمة المقدسة.
ونوه إلى أن التوقعات الحالية تشير أيضاً إلى تراوح درجات الحرارة بين 35 إلى 40 درجة مئوية على المشاعر المقدسة خلال فترة الظهيرة، إلى جانب ارتفاع الرطوبة في ساعات المساء.
فيديو | متحدث #الأرصاد لـ #الإخبارية: فرصة هطول الأمطار على المشاعر المقدسة خلال عصر الغد واردة #بسلام_آمنين pic.twitter.com/UaCynTAIwl
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 31, 2020
وفق “أخبار 24”.