“الأرصاد” تنبه لرياح نشطة على الرياض ومكة والقصيم وموجة حارة في الشرقية والشمالية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من حالة من التقلبات الجوية تشهدها بعض مناطق المملكة وتستمر حتى العاشرة من مساء اليوم (السبت).
وتوقعت الهيئة أن يستمر هبوب رياح نشطة مصحوبة بسحب رعدية تتسبب في تدني الرؤية الأفقية، تبدأ من الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الثامنة مساءً في مكة المكرمة، ومن الثانية ظهراً حتى التاسعة مساءً في منطقة الرياض، فيما تستمر حتى العاشرة مساءً في القصيم.
كما أبانت أن الحالة الجوية المذكورة يُتوقع أن تبدأ الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الثامنة مساءً، وذلك في منطقة نجران.
بدورها، أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في هيئة الأرصاد تنبيها بأتربة مثارة وأمطار رعدية، تتسبب في نشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة المدينة المنورة، تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم. وفق “أخبار 24”.
من جانب آخر، حذرت الأرصاد من موجة حارة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تتسبب في تدني الرؤية الأفقية في كل من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية، تبدأ في الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى الخامسة عصرًا.