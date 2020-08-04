إمارة منطقة عسير تصدر تنويهاً بشأن حسابات تزعم ارتباطها بالأمير تركي بن طلال

أصدرت إمارة منطقة عسير تنويهًا رسميًا بشأن وجود حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تزعم ارتباطها بأمير المنطقة تركي بن طلال بن عبدالعزيز.
وأكدت الإمارة على لسان المتحدث الرسمي المكلف، سلطان الأحمري، أنه لا توجد حسابات لها علاقة بأمير المنطقة على “تويتر” أو غيره من وسائل التواصل الاجتماعي، سوى حساب إمارة المنطقة، مشيرًا إلى أنه سبق تحديد وسائل التواصل الرسمية معه منذ توليه الإمارة.
ودعت لعدم الانسياق أو التفاعل مع هذه الحسابات الوهمية، مؤكدة أنه تم تكليف الجهات ذات الاختصاص بمتابعة ومحاسبة من يقفون وراءها. وفق “أخبار 24”.