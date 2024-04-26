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26/04/2024   10:21 ص

“المُحليات” تدمِّر “الأمعاء”

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خلصت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “أنجليا روسكين” البريطانية، أن مركب النيوتام الذي يعد أحد أحدث المحليات الصناعية التي ظهرت في السوق في السنوات الأخيرة، قادر على إتلاف الأمعاء البشرية والتسبب في المرض.

وأوضحت الدراسة المنشورة بمجلة “Frontiers in Nutrition” العلمية، أن النيوتام يغزو جدار الأمعاء مسبباً إصابة بكتيريا الأمعاء التي كانت صحية سابقًا بالمرض؛ ما يؤدّي إلى ظهور مشاكل صحية خطيرة مثل متلازمة القولون العصبي (IBS)، والإنتان، وانهيار الحاجز الظهاري بجدار الأمعاء.

ولفتت إلى أن النيوتام يدمّر ظهارة الأمعاء بطريقة مباشرة عن طريق التسبب في موت الخلايا الظهارية، وبشكل غير مباشر عن طريق إتلاف البكتيريا الموجودة عادة في الأمعاء، وذلك بعد اختبار العديد من الاستجابات المسببة للأمراض، بعد تعرض تلك البكتيريا لهذا المُحلي الاصطناعي. وفق “أخبار 24”.

وتتميز بعض أحدث المحليات الصناعية المتوفرة في السوق بطعم أكثر حلاوة بمقدار 1000 مرة مقارنة بالسكر؛ مما يعني أنه يجب إضافة كميات أقل بكثير إلى الأطعمة والمشروبات للحصول على نفس الطعم، إلا أنها تدخل ضمن المركبات التي حظرتها وحذرت من تأثيرها المنظمات الصحية الدولية، ومنها الهيئة العامة للغذاء والدواء.

“المُحليات” تدمِّر “الأمعاء”

طب وتداوي
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