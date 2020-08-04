أعلن سـلاح الجو الأمريكي، في بيانٍ صدر اليوم (الثلاثاء)، نجاح اختبار صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز “مينوتمان 3” مجهز بثلاثة رؤوس حربية.
وأطلق الجيش الأمريكي الصاروخ من قاعدة فاندنبيرج الجوية بكاليفورنيا، حيث اجتاز نحو 6.7 ألف كيلومتر فوق المحيط الهادئ قبل سقوطه في البحر بالقرب من جزيرة كواجالين في جزر مارشال.
وأشار البيان إلى أن الصاروخ “غير المسلـح” قد تم تزويده بـ 3 مركبات إعادة الدخول حربية صغيرة، يحتوي كل منها على رأس نووي، وهي معدة للدخول مجدداً في الغلاف الجوي.
ويُعد مينوتمان 3 هو الصاروخ “أرض-جو” الوحيد في الترسانة النووية الأمريكية منذ عام 2005، ويوجد في 3 قواعد عسكرية أمريكية في وايومنج ونورث داكوتا ومونتانا.
وفق “أخبار 24”.