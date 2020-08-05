بالفيديو.. مختص يوضح العلاقة بين السكر وخسارة الوزن وأثره على صحة الإنسان

أوضح الباحث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري العلاقة بين السكر وخسارة الوزن وأثره على صحة الإنسان، ناصحاً الجميع بترك السكر الأبيض نهائياً.
وقال الدكتور الخضيري خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن السمنة التي تنتج عن تناول السكريات بطريقة غير مباشرة تسببت في العديد من الأمراض منها القلب وتصلب الشرايين والروماتيزم وسرطان الثدي، مبيناً أن الحل هو الاتجاه نحو السكر الطبيعي المستخلص من الفاكهة والخضار والعسل.
وأضاف أن البدائل السكرية الموجودة في المحلات التجارية لها أضرار شديدة الخطورة على الجسم، حيث أنها تسبب الزهايمر والمشاكل العصبية ودهون الكبد، مبيناً أن تناول الشاي والقهوة بدون سكر لعدة مرات يجعل الأمر طبيعياً بعد ذلك بالنسبة للشخص.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن تناول السكر يؤثر على نضارة الجسم، وإرهاق أعضائه الحيوية كالكلى والكبد ويسبب الإمساك، داعياً إلى ترك السكر الأبيض واستخدام البدائل الطبيعية.
فيديو | د.فهد الخضيري لـ #الإخبارية: “المحليات الصناعية” ثبت أنها تسبب تجمعا للدهون حول الكبد pic.twitter.com/Rny6Uo4Na2
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 4, 2020