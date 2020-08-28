بالفيديو.. خبير تقني يروي قصة لأحد المسنين تم ابتزازه بصور مخلة.. ويوضح كيف نحميهم من الاختراق

أكد خبير تقني أن اختراق الأجهزة الذكية والحسابات والـ “واتساب” موجود منذ بداية ظهور “الإنترنت“، داعياً الشباب إلى ضرورة وضع حماية لهواتف آبائهم وأمهاتهم وتوعيتهم بهذا الأمر، منعاً لحدوث أي ضرر.
وقال الخبير التقني سعيد الدويغري خلال لقائه مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن أحد كبار السن اخترق هاتفه بواسطة فتاة صغيرة في السن بعد أن استدرجته وقامت بتصويره في أوضاع مخلّة، وبعد ذلك قامت بابتزازه، ناصحاً الشباب بضرورة توعية كبار السن بمثل هذه الأمور.
ومع بداية الدراسة وجه الدويغري نصيحة إلى الآباء بعدم المبالغة في شراء أجهزة ذكية بأسعار باهظة الثمن للأطفال، وإنما يكفي شراء جهاز بسعر بسيط مع وضع برامج أصلية لحمايته من الاختراق، مبيناً أنه في حال تم اختراق الحساب أو الجهاز يجب التواصل مع الدعم الفني للحماية. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن هناك 5 خطوات تجعل تطبيق “واتساب” آمناً في الهاتف، وهي: تحديد جهات الاتصال التي يمكنها رؤية حالتك، وتقييد إضافتك إلى مجموعة الدردشة دون إذن، وإخفاء آخر ظهور لحالتك على Last seen، وإضافة قفل حيوي لمنع الوصول كـ “البصمة”، وحظر جهات الاتصال غير المرغوبة في إرسال الرسائل.
فيديو | كبير في السن تم ابتزازه بسبب صور مخلة.. تعرف على قصته وكيف نحمي كبار السن من الاختراقات#الراصد pic.twitter.com/JaqWynGWFr
— الراصد (@alraasd) August 27, 2020