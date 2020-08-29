السنابي “ابو بشت” يفجرّها : أنا أول ممثل سعودي يفعلها والبقية يقلدونني

حاوره سعود الضحوك – الخرج اليوم :
ابتدأ الفنان والسنابي مبارك عبدالله والشهير في وسائل التواصل وخاصة في برنامج سناب شات بـ “ابو بشت” حديثه للخرج اليوم بأنه أول ممثل سعودي ومصور مشاهد عبر وسائل التواصل الاجتماعي يقوم بهذا العمل الدي لم يسبقه أحد وكل من قام بذلك فهو مقلد له أو ناقل خبرته ، وقبل التعرف على ذلك من هو “أبو بشت” :
الفنان مبارك عبدالله شارك في عدد من المسلسلات والمسرحيات الكوميدية ، لكن طاقته المتوقدة والتي لا تخضع لبروتوكولات الإنتاج والإخراج واعتماده على نفسه وفريقه في تقديم المشاهد جعله يصمم شخصية جديدة متكاملة وان كان مسبوقا بها كجزئيات ، فعقاله العريض ظهر به الفنان الكويتي الراحل حسين عبد الرضا والبشت الذي ورثه جده ظهر به الفنان السعودي الراحل محمد المفرح (ابو مسامح) والفنان عبدالله السدحان بشخصية ابو حسين لكنه ظهر بشخصية ابو بشت الاجتماعية البسيطة القريبة للشباب وكذلك للكبار بين التطفل على الاخرين واظهار الشجاعة في غير مواضعها (الهياط) جعلت متابعينه يتزايدون .
محبة ابو بشت للون السامري ورقصته ولعبه المشهور والذي جعل العديد يقلدونه ، واظهاره لفريقه باستمرار أكد مدى علاقته بهم مما ساعد لارتباط المشاهدين بهم ايضا .
يقول ابو بشت أنه أول ممثل سعودي يصور مشاهده بالجوال الطولي وجعل منصة السناب شات هدفا له يقدم فيه أعماله الجميلة ، وبالرجوع للتصوير يتضح حجم المعاناة لتقديم محتوى مميز .
وحول موضوع الإعلانات التجارية أوضح ابو بشت أنه متعاقد مع منسق اعلاني وتعتبر إعلاناته مؤثرة وخاصة تلك التي تكون بالرياض وتشهد زحاما كبيرا .
ومع استغراب بعض المتابعين لحساب ابو بشت وعدم توثيقه وحصوله على النجمة أوضح أنه يتعامل مع برامج لنشر مقاطع الاستديو وهذا ينافي شروط شركة السناب وقريبا قد يتم التوثيق .
وفي ختام اللقاء السريع نشكر الفنان ابو عبدالله لسعة قلبه وإعطائنا وقته الثمين ، كما نشكر الأخ مؤيد والذي يظهر كثنائي له وهو مصور وتقني ومونتير محترف كان له الدور في ظهور العديد من المشاهد بالشكل المطلوب .