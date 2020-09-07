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07/09/2020   7:01 ص

“الصحة” توضح لماذا تعتبر السمنة من عوامل الخطورة لمضاعفات “كورونا”؟

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أكدت وزارة الصحة أن السمنة تعتبر من عوامل الخطورة لمضاعفات فيروس “كورونا” الجديد، وذلك لما يصاحبها من مشاكل صحية أخرى.  

وأوضحت الوزارة أن السمنة يصاحبها مشاكل في التنفس والالتهابات والسكري وأمراض القلب التي بدروها تعتبر من عوامل الخطورة للإصابة بمضاعفات “كورونا”.  

يُشار إلى أن المجلس الصحي السعودي أجرى دراسة في وقت سابق، أكدت أن البدناء أكثر عرضة للإصابة بـ”كورونا” بنسبة 47 %، كما أنهم أكثر عرضة للتنويم بنسبة 113 %، ومعرضون لدخول العناية المركزة بنسبة 74 %، واحتمالية الوفاة بسبب الفيروس تزيد بينهم بنسبة 48 % مقارنة بغيرهم. وفق “أخبار 24”.

“الصحة” توضح لماذا تعتبر السمنة من عوامل الخطورة لمضاعفات “كورونا”؟

طب وتداوي
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