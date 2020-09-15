شاهد مسرح الجريمة التي حُكم فيها بالقـتل على شقيقين قتـلا والدتهما وحاولا قتـل والدهما وأخيهما

استعرضت قناة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، مسرح الجريمة التي حكمت فيها المحكمة الجزائية المتخصصة بالقـتل تعزيراً على شقيقين قتـلا والدتهما غدرا وحاولا قـتل والدهما وأخيهما، في الجريمة التي وقعت في عام 1437هـ.
وكشف فيديو أذاعته القناة الآثار التي خلفتها الجريمة البشعة في أنحاء الفيلا التي وقعت فيها، فيما تناثرت الدماء في كافة الأنحاء، على الدرج والجدران، والتي نتجت عن ذبح الأم ومحاولة قتـل الأب والأخ.
وأوضحت المحكمة أن الشقيقين اعتنقا المنهج التكفيري، وكفّرا ولاة الأمر والعلماء ورجال الأمن وأفراد عائلتهما، وخططا لقتـل والديهما وأخيهما، وجهّزا أدوات الجريمة، بحجة كفرهم واستباحة دمائهم.
فيديو | حكم بإعدام شقيقين “توأمين” ينتميان لداعش قتلا والدتهما عمدا وعدوانا في شهر #رمضان 1437#الإخبارية pic.twitter.com/PAMhejteGt
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 15, 2020
وفق “أخبار 24”.