وسيط زواج يوضح طريقة لتجنب الابتزاز الموجود عند الخطّابات الوهميات .. وخطابة: هكذا تقام النظرة الشرعية (فيديو)

أكد وسيط زواج أن الشخص الذي يقع ضحية الابتزاز هو مَن يورط نفسه في مثل هذه الأمور، وذلك من خلال قيامه بتحويل مبالغ مالية إلى خطّابات وهميات وحسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونصح وسيط الزواج يوسف القعيط خلال مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، الراغب في الزواج بضرورة التعامل مع وسيط زواج باسمه الحقيقي؛ من أجل تجنب عمليات النصب والاحتيال وإمكانية مقاضاته حال أخذ شيئاً لم يستحقه.
وفي السياق نفسه، قالت مرشدة زواج إن النظرة الشرعية بين الشاب والفتاة اللذين يرغبان في الزواج تقام عندها في المنزل بمكان مخصص لذلك في وجود الخادمة وأشخاص آخرين أحياناً.وفق “أخبار 24”.
وأوضحت المرشدة وتدعى نجلاء أن المواصفات التي يطلب الشاب توافرها في الفتاة تكون السبب في ارتفاع المبالغ التي تطلبها الخطابات، مبينةً أنها تبذل مجهوداً كبيراً حتى تتم عملية الزواج .
فيديو | وسيط زواج: الابتزاز موجود عند الخطّابات الوهميات#الراصد pic.twitter.com/dwx3AuSPQY
— الراصد (@alraasd) September 15, 2020
فيديو | هل عمل الخطابات بحاجة إلى تنظيم ؟
وخطابة: هكذا تقام النظرة الشرعية “أحيانًا”#الراصد pic.twitter.com/zC1WqGfz14
— الراصد (@alraasd) September 15, 2020