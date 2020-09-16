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أخبار محلية > الجمعة القادمة.. الخطباء يتناولون التذكير بنعمة التوحيد بالمملكة ووحدة الصف خلف القيادة
16/09/2020   5:09 م

الجمعة القادمة.. الخطباء يتناولون التذكير بنعمة التوحيد بالمملكة ووحدة الصف خلف القيادة

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وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ خطباء الجوامع بمختلف مناطق المملكة، بأن تتناول خطبة الجمعة القادمة التي تتزامن مع اليوم الوطني الـ(90) للمملكة، التذكير بما تنعم به المملكة من نعمة التوحيد ووحدة الصف خلف القيادة الرشيدة.

وبموجب التوجيه يتطرق الخطباء خلال خطبة الجمعة غرة شهر صفر للعام الجاري 1442هـ، للحديث عما تنعم به المملكة من نعمة الوحدة والاستقرار وتعزيز قيم المواطنة والانتماء الوطني لدى مختلف فئات المجتمع.

يأتي ذلك في إطار دور الوزارة في نشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، ويعد تأكيداً على دور وأهمية خطبة الجمعة في التوجيه والإرشاد وترسيخ الانتماء والمواطنة وتعزيز اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع. وفق”أخبار 24″.

الجمعة القادمة.. الخطباء يتناولون التذكير بنعمة التوحيد بالمملكة ووحدة الصف خلف القيادة

أخبار محلية
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