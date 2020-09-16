كشفت وزارة النقل، اليوم (الأربعاء)، أن المملكة هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط، وضمن أول 5 دول بالعالم في استخدام تقنية الاهتزازات التحذيرية للمركبات.
وأوضحت الوزارة أنها قامت بتغطية 58.4 ألف كيلومتر من طرق المملكة بتقنية الاهتزازات التحذيرية، التي تعمل على تنبيه قائدي المركبات من خلال اهتزاز المركبة عند خروجها عن المسار.
كما أشارت “النقل” إلى أسباب خروج المركبات عن المسار على الطريق، ومنها: “الشعور بالنعاس، والانشغال بالجوّال أثناء القيادة، وانعدام الرؤية نتيجة عوامل التقلبات الجوية”.
وفق “أخبار 24”.