“الشورى” يرجئ التصويت على مقترح زيادة توطين الوظائف القيادية إلى 75%

أرجأ مجلس الشورى التصويت على مقترح مشروع تعديل الفقرة الثانية من المادة 26 من نظام العمل المختصة بزيادة توطين الوظائف القيادية، وذلك بطلب من رئيس اللجنة المختصة بهدف دراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات.
وتنص الفقرة على أنه يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله، فيما طالب مقدمي التوصية بإضافة نص بأن يكون توطين الوظائف القيادية لا يقل أيضاَ عن هذه النسبة.
وأكدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس أن وضع نسبة لتوطين الوظائف القيادية بنسبة لا تقل عن 75% سيسهم في حرص أصحاب الشركات على وضع خطط عملية منهجية لاستقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن نسبة الـ25% من القياديين غير السعوديين يجب أن يكونوا نموذجا لأفضل الممارسات العالمية في تخصصاتهم بالإضافة إلى شغفهم لنقل خبراتهم للشباب السعودي.