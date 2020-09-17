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17/09/2020   1:00 م

ندوات الجامع الكبير بالرياض تعود اليوم بعد توقف 6 أشهر

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أكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ‏بمنطقة الرياض، الدكتور هاني بن سالم الحارثي، عودة ندوات ‏جامع الإمام تركي بن عبدالله (الجامع الكبير) الأسبوعية بمدينة ‏الرياض، اعتبارًا من اليوم (الخميس)، بعد توقف 6 أشهر بسبب ‏جائحة كورونا‎.‎

وأوضح فرع الوزارة بالرياض أن ندوة اليوم، والتي تعقد عقب ‏صلاة المغرب، تبدأ بمحاضرة لعضو هيئة التدريس بالمعهد ‏العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ‏الدكتور محمد بن فهد الفريح تحت عنوان “أداء الأمانة في الكتاب ‏والسنة”.

ويعلق عليها مفتي عام المملكة، الشيخ عبدالعزيز آل ‏الشيخ، فيما تقوم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي ‏العزيزية بنقل مباشر عبر حسابها في تويتر، وتسجيل المحاضرة ‏عبر قناتها في اليوتيوب‎ . وفق “أخبار 24”..‎

ندوات الجامع الكبير بالرياض تعود اليوم بعد توقف 6 أشهر

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