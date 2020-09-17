ندوات الجامع الكبير بالرياض تعود اليوم بعد توقف 6 أشهر

أكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، الدكتور هاني بن سالم الحارثي، عودة ندوات جامع الإمام تركي بن عبدالله (الجامع الكبير) الأسبوعية بمدينة الرياض، اعتبارًا من اليوم (الخميس)، بعد توقف 6 أشهر بسبب جائحة كورونا.
وأوضح فرع الوزارة بالرياض أن ندوة اليوم، والتي تعقد عقب صلاة المغرب، تبدأ بمحاضرة لعضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد بن فهد الفريح تحت عنوان “أداء الأمانة في الكتاب والسنة”.
ويعلق عليها مفتي عام المملكة، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، فيما تقوم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية بنقل مباشر عبر حسابها في تويتر، وتسجيل المحاضرة عبر قناتها في اليوتيوب . وفق “أخبار 24”..